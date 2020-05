Coronavirus, il bilancio in Umbria: zero contagi, ricoveri in calo, c'è un altro morto

Il bollettino della Regione aggiornato alle 8 di mercoledì 13 maggio 2020 certifica che l'Umbria è a zero contagi, a fronte dei 1.482 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia si contano complessivamente 1.419 (invariato) positivi al Covid 19, mentre gli attualmente positivi sono 143 (-5). Dal resoconto della Regione Umbria emerge che il totale dei guariti è salito a 1.204 (+4) con i clinicamente guariti che si attestano a quota 37 (-2) e il numero dei morti che sale a 72 (+1)

Dei 1.419 pazienti positivi sono attualmente ricoverati in 40, in diminuzione di 5 unità rispetto al giorno precedente, resta invariato a 4 il numero dei ricoverati terapia intensiva.

Per ciò che riguarda la quarantena, le persone in isolamento domiciliare sono 690 (+18), mentre sempre alla stessa data risulta un totale di 18.677 umbri (+312) usciti dall’isolamento. Il dato complessivo dei tamponi effettuati è salito a 50.731.