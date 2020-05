Coronavirus, decreto Rilancio e aiuti a fondo perduto: ecco le aziende che possono richiederlo e come funziona

Il decreto Rilancio per la fase 2 dell'emergenza Coronavirus dovrebbe portare con sé la concessione di aiuti a fondo perduto per le aziende. Per la sua approvazione, dopo giorni di trattative fra gli alleati di Governo, dovrebbe essere questione di ore, L'entità del sussidio potrà variare da mille euro a 62mila. Potranno richiederlo imprese con un fatturato 2009 fino a 5 milioni, che a causa del Covid 19 hanno registrato nel 2020 una riduzione di almeno un terzo dei ricavi.

Riceverà il 25% della differenza l'azienda che fatturava fino a centomila euro, il 20% chi si collocava fra 100 e 400mila euro, il 15% per fatturati fino a cinque milioni.