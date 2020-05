Coronavirus, decreto Rilancio: rinnovo in vista per bonus da 600 euro e cassa integrazione

Il decreto Rilancio per la fase 2 dell'emergenza Coronavirus, che nella giornata del 13 maggio dovrebbe vedere finalmente la luce, concentrerà la propria attenzione in modo particolare agli ammortizzatori sociali e ai sussidi alle persone che si trovano in difficoltà a causa della pandemia da Covid 19. Il decreto prevederà il rinnovo automatico del provvedimento per l'erogazione di un bonus da 600 euro ad autonomi, partite Iva, co.co.co, lavoratori stagionali e commercianti.

Rinnovo anche i provvedimenti di cassa integrazione, prevista finora per la durata di nove settimane, mentre verrà estesa la norma che prevede congedi parentali e bonus per le baby sitter.