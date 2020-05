Coronavirus, dice ai vigili che va dai sindacati ma è in un'altra zona: maxi multa

Multato per aver detto ai vigili di Perugia che stava andando dai sindacati a Ponte San Giovanni e invece era dall’altra parte della città. E’ avvenuto ieri durante il monitoraggio anti Covid delle forze dell’ordine. Sono state controllate 25 autocertificazioni, 14 parchi, 17 farmacie, 12 attività commerciali e 7 uffici postali. Il verbale da 533 euro è stato contestato ad un uomo che, proveniente dalla Toscana, circolava a Perugia dicendo di aver “ preso un appuntamento telefonico con un sindacato di Ponte San Giovanni”. In realtà era in strada Perugia San Marco. Gli agenti di polizia hanno fatto scattare la sanzione. Proseguono i presidi nei parchi e le aree verde, nonostante il dimezzamento delle pattuglie disposto per la fase 2. Lunedì sempre gli agenti del Comune di Perugia sono intervenuti per l’assembramento di un gruppo di minorenni che hanno fatto ingresso nella pista ciclabile del percorso verde arrampicandosi sulla struttura in ferro dei cronometristi. Sono stati identificati. Sanzione, sempre lunedì, per una ragazza di Gubbio in trasferta a Perugia senza giustificato motivo. Contro le sanzioni è possibile presentare osservazioni ai prefetti, che decidono se andare avanti nell’iter o interromperlo.