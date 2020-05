Coronavirus in Umbria: 7 nuovi positivi su 1.775 tamponi, migliorano i dati su guariti e persone in isolamento

Ci sono solo 49 pazienti, di cui solo 4 in terapia intensiva, ricoverati negli ospedali umbri a causa della pandemia da Coronavirus, E' questo uno dei dati che emergono dal bollettino quotidiano diffuso dalla Regione Umbria sull'emergenza Covid 19, aggiornato alle 8 di martedì 12 maggio 2020.

Il quadro della situazione segnala anche la presenza di 7 nuovi positivi, rilevati sulla base dei 1.775 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il numero totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia sale così a 1.419, mentre sono in calo gli attualmente positivi: 148, uno in meno rispetto al giorno precedente.

Aumenta il numero dei guariti, che toccano quota 1.200 (+8) con 39 clinicamente guariti (-2) e il numero dei morti (71) che resta invariato.

Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 45 (+1) e 4 (invariato) restano nei reparti di terapia intensiva. Relativamente alla quarantena, le persone in isolamento domiciliare sono 672 (- 29), mentre sempre alla stessa data risultano 18.365 (+443) persone uscite dall’isolamento.