Coronavirus, il premier britannico Boris Johnson: "Vaccino non è garantito". E in Gb salgono i decessi

Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato che ci sono stati altri 210 decessi riferibili a Covid-19 nel Regno Unito. Il totale dei morti attribuiti a Coronavirus nel Paese è di 32.065 come ricordato dallo stesso BoJo. "In tutto il periodo del lockdown siamo stati a un livello di allerta Coronavirus 4. Ora siamo nelle condizioni di scendere al livello 3 a tappe" ha detto il premier britannico, illustrando il nuovo sistema di allerta per il Covid-19 basato su 5 livelli, ad ognuno dei quali corrispondono determinate misure di sicurezza.

"Spero, spero, spero che arriveremo a sviluppare un vaccino" ha conclusoBoris Johnson. Ma questo "non è in alcun modo garantito", ricordando che non si è sviluppato alcun vaccino per la Sars in 18 anni.