Coronavirus, progetto regionale per rilanciare il turismo in villa. Airbnb: "Umbria mèta ricercata"

Ville immerse nel verde, dove rinchiudersi e godersi lo splendido isolamento umbro. Riducendo al minimo il rischio Covid. Case in affitto, b&b, camere, casolari. Qualcosa si muove. “I dati sulle ricerche effettuate su Airbnb confermano quello che sembra essere il trend del momento: una stagione che si concentrerà sul mercato domestico e che favorirà soluzioni indipendenti, che offrono grandi spazi all’aperto e possibilmente una piscina. L’Umbria, con oltre quattromila case con piscina disponibili sulla piattaforma Airbnb, ha tutte le caratteristiche per diventare una delle destinazioni più ricercate dell’estate 2020”, fa sapere portale turistico colosso mondiale del settore con una nota inviata al Corriere dell’Umbria. Certo, ad oggi le prenotazioni sono al minimo. “E’ vero, qualcosa si muove”, spiega Marco Dolciami di Property manager Umbria, “ma con numeri ridotti. C’è soprattutto chi si sposta per lavoro”. Una delle frontiere è proprio quella dello smart working in vacanza. Resta qualcosa anche del turismo classico. “Sopravvivono le prenotazioni, sopratutto da parte di italiani, nei periodi luglio e agosto ma sono numericamente irrilevanti. Il timore è quello che ci sia da parte degli ospiti la tendenza ad aspettare per vedere cosa succede avendo prenotato sopratutto con politiche di cancellazione flessibili”, continua Dolciami. Lo scenario che si profila è quello di un turismo per la gran parte interno interno vista la preoccupazione legata ai viaggi. “Questo porterà un grandissima riduzione sia in termini di fatturati diretti ma anche indiretti vista la differenza di disponibilità di spesa dei turisti esteri rispetto a quelli nazionali”, dice Dolciami. Quello di cui il comparto turistico soffre è la mancanza di linee guida: quando saranno ripresi gli spostamenti? Le decisioni saranno prese in base all’indice di contagio R0 o seguendo altri parametri? Ciò permetterebbe agli operatori “di farsi trovare pronti. Questa mancanza di informazioni rende impossibili le operazioni di programmazione che sono alla base delle aziende turistiche”, spiega l’operatore. Sui protocolli si apre poi la questione sulle responsabilità civili e penali sia per gli ospiti che per i dipendenti. Anche qui mancano norme certe. Dolciami sta lavorando una strategia per il rilancio insieme ad altri professionisti: Laura Pinti, responsabile I live Umbria, Daniela Bucchi, manager di Bike and Outdoor traveling, Muriel Plombin di Private chef & food experience e referente dei professionisti dell’home staging. Giovedì Dolciami ha inviato in Regione una serie di proposte. Gli addetti del settore chiedono alla Regione innanzitutto un progetto integrato, di filiera. Poi migliorare i servizi e la vivibilità delle città, aumentare il decoro urbano con il ruolo attivo delle imprese turistiche del settore, prevedendo agevolazioni sui tributi per chi lo fa, aumentare la formazione della filiera turistica, potenziare il marketing territoriale una volta realizzato il “prodotto Umbria”. Con proposte anche specifiche, come quella di indirizzare le risorse della Film Commissioni regionale alla produzione di web series promozionali. C’è da fare.