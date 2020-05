Coronavirus in Umbria, il Centro regionale sangue d’intesa con l’assessorato alla sanità ha aderito ad uno studio sperimentale multicentrico promosso dalla Regione Toscana per utilizzare a scopo terapeutico il plasma iperimmune di pazienti convalescenti e guariti dal Covid-19 sui malati con polmonite.

A questo scopo si cercano anche in Umbria donatori di sangue iperimmune. I requisiti: essere guariti dall’infezione prodotta dal Covid-19 con 2 tamponi negativi e che siano trascorsi almeno 14 giorni dall’esito negativo del secondo test, avere un’età non superiore a 60 anni, non aver effettuato trasfusioni di sangue e, per le donne, non aver mai partorito.