Coronavirus e fase 2, il presidente di Confindustria Umbria, Alunni: “Le imprese non possono più aspettare”

La fase 2 dell’emergenza Coronavirus rischia di restare tale solo sulla carta se le imprese, anche quelle umbre, a due mesi dalla dichiarazione del lockdown sono costrette ancora ad attendere risposte e certezze dal Governo. Ne è convinto Antonio Alunni, presidente di Confindustria Umbria.

Se in questi giorni incontrasse qualcuno sbarcato da Marte, che Italia e che Umbria gli racconterebbe?

“Gli direi che è arrivato nel momento sbagliato. Momento difficile per per un’emergenza sanitaria gravissima, per quanto la situazione in Umbria sia migliore rispetto a quella di altre zone del Paese, e per gli effetti pesanti che la pandemia ha avuto sul nostro tessuto economico. Tanto per essere chiari, parliamo di fatturati crollati o, come nel caso del comparto turistico, azzerati. Il tutto dovendo fare i conti con un’idea di futuro dell’Italia da parte del Governo nazionale profondamente sbagliata”.

Qual è lo scenario che più preoccupa le imprese?

“Senza dubbio il ritorno a una presenza forte dello Stato nell’economia e a una deriva che rischia di affermare la logica dell’assistenzialismo. Il supporto da parte dello Stato può esserci solo per tempi brevissimi mentre nel nostro caso si abituano le persone a considerarlo strutturale, senza capire che si corrono due tipi di rischio: l’assuefazione all’assistenza e, ben più pericolosa, la constatazione, data dai fatti, che si tratta di misure che non funzionano sia nei modi che nei tempi in cui vengono realizzate”.

Cosa vi aspettereste, allora, dallo Stato?

“Certezze e basi sicure su cui fondare la ripresa, mentre le risposte che arrivano sono di tutt’altro genere. Penso alla questione delle riaperture e alla lettera scritta dal ministro Boccia alle Regioni in cui si rinvia qualsiasi riapertura alla definizione di protocolli e linee guida. Lo stesso ministro che pochi giorni prima aveva giudicato positivamente il modo in cui erano state applicate da parte delle imprese le misure già previste. Se funzionano, perché non lo si è fatto per tutti i settori? La risposta è che c’è una distrazione clamorosa verso il mondo produttivo. È impossibile che non si sia pensato che tutele sanitarie e ripresa produttiva potevano andare di pari passo. Le imprese hanno dimostrato di saperlo e poterlo fare, lo Stato invece no”.

Ha le prove?

Beh, basta vedere ciò che è successo per le mascherine con gli annunci del commissario Arcuri che si sono rivelati lontani dalla realtà. Anche in questo caso, così come per i protocolli e le linee guida per la riapertura, c’è stato tempo, invece se ne è perso tempo. Come si fa a dire che ci sono milioni di mascherine prima di aver verificato l’effettiva praticabilità degli approvvigionamenti? È una situazione a dir poco paradossale”.

È mancato uno Stato capace di essere impresa?

“Esatto, penso solo al coinvolgimento delle parti sociali che si sta realizzando quasi sempre a cose fatte. Veniamo coinvolti il più delle volte a decisioni già prese. Non mi risulta che delle tante task force create facciano parte imprenditori che, sul campo, hanno dimostrato di saper raggiungere risultati. D’accordo che ci siano manager e scienziati, ma non si può pensare che manchi chi sa come affrontare problemi di natura pratica. Con questo non voglio mettere in dubbio il primato della politica nelle scelte, ma solo far notare che di fronte a un’emergenza del genere non si possono commettere errori così macroscopici”.

Cosa va fatto contro uno Stato così apparentemente lontano dalla realtà?

“Attenzione, qui nessuno è contro. Tutti comprendiamo la complessità del momento e della situazione. Proprio per questo le nostre sono critiche costruttive e finalizzate a far capire che lo Stato deve cambiare metodo. Se il quello usato finora ha dimostrato lacune e debolezze sarebbe il caso di cambiare registro ed essere concreti non solo a parole, ma anche nei fatti”.

E dalla Regione che tipo di atteggiamento registrate?

“Sulla gestione dell’emergenza sanitaria nulla da dire, ci sono i dati a dimostrare che i rischi legati alla pandemia sono stati affrontati bene. Sul fronte economico, fermo restando ciò che è stato messo in campo per le piccole imprese e microimprese, bisogna ragionare sul futuro della manifattura composta dalle aziende medie e grandi definendo un piano strategico. Lo sappiamo che servono fondi dallo Stato e dall’Europa, ma è bene farsi trovare pronti con un progetto che prescinda dal primato del settore pubblico. L’Umbria ha bisogno di altro, come confermano i risultati raggiunti finora, in larga parte condizionati negativamente dalla zavorra rappresentata dal pubblico. L’Umbria ha bisogno di più impresa e di più imprenditorialità privata, questo è il punto”.

Pochi giorni fa un’azienda leader come Alcantara ha annunciato lo stop alla produzione dal 18 maggio per tre settimane a fronte di un crollo degli ordini del 50% degli ordini nel giro di tre mesi. C’è il rischio di altre Alcantara?

“Il rischio c’è perché è tangibile la caduta a picco della domanda a fronte di un lockdown che andava gestito non passivamente ma creando condizioni giuste per la ripartenza. Se non si ragiona in maniera concreta sulle riaperture viene a mancare la domanda, se manca la domanda non si può produrre, se non si produce non si dà lavoro, se non si lavora non si ha reddito, se non si ha reddito non si possono fare acquisti.

Quale ripartenza, allora, per un tessuto economico in ginocchio?

“Interventi da fare ce ne sono, sono sotto gli occhi di tutti e proprio per questo è grande la delusione degli imprenditori. Penso all’annullamento dei debiti della Pubblica amministrazione nei confronti delle imprese, alle quali invece vengono forniti gli strumenti per contrarre debiti. Penso allo sblocco di opere pubbliche già finanziate. Penso, in Umbria, ai cantieri della Terni-Spoleto, al completamento del Quadrilatero Umbria-Marche e delle piastre logistiche, ai cantieri della ricostruzione post sisma che finora si è rivelata un fallimento totale”.

Esiste il rischio di licenziamenti in blocco, per quanto i decreti legge del Governo li vieti?

“La legge li vieta perché sono stati previsti investimenti ingenti sugli ammortizzatori sociali. Mi chiedo però fino a quando questo sistema funzionerà, fermo restando il fatto che nessun imprenditore è contento di licenziare. Il licenziamento, è bene essere chiari, è una sconfitta per l’impresa. Fino a quando starà in piedi la logica degli ammortizzatori sociali se i tempi di erogazione della cassa integrazione da parte dell’Inps non sono in linea con le esigenze dei lavoratori? E non si venga a dire, anche in questo caso, che non c’era tempo per prepararsi”.

Su quale altro terreno le piacerebbe mettere alla prova il Governo?

“Sull’annullamento dell’Irap, proposto pochi giorni fa dal nostro presidente nazionale designato, Carlo Bonomi. L’Irap è una tassa che penalizza le imprese, basti dire che non si basa sul risultato economico ma sul numero di dipendenti. Eliminarla sarebbe un segnale di vicinanza verso gli imprenditori, che hanno bisogno di atti concreti e non di questo o quel sussidio. Quella dell’annullamento è una proposta che ci piacerebbe sposata anche dai parlamentari umbri, un banco di prova per chi potrebbe dimostrare di essere capace di saper passare dalle parole ai fatti”.

Mauro Barzagna