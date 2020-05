Coronavirus in Umbria: un solo nuovo positivo, solo 4 malati in terapia intensiva, calano ancora i ricoveri

Presenta solo parametri positivi la situazione dell'emergenza Coronavirus in Umbria relativamente alla diffusione del contagio da Covid 19. Secondo quanto riferisce la Regione nel bollettino aggiornato alle 8 di lunedì 11 maggio 2020, nelle ultime 24 ore è stato registrato un solo nuovo caso positivo su 551 tamponi effettuati. Al tempo stesso diminuiscono gli attualmente positivi, i ricoveri e le presenze di malati in terapia intensiva, mentre aumenta il numero dei guariti e le persone uscite dall'isolamento domiciliare.

Dal quadro completo fornito dalla Regione Umbria emerge che dall'inizio della pandemia sono stati registrati complessivamente 1.412 positivi (+ 1 rispetto alla stessa ora di domenica 10 maggio); gli attualmente positivi sono 149 (-8), il totale dei guariti è salito a 1.192 (+9), sono 41 i clinicamente guariti (-3), mentre i morti restano sempre 71 (invariato).

Dagli ospedali umbri, intanto, arriva la notizia che i ricoverati attuali sono 44 (-4), di cui soltanto 4 (-2) sono in terapia intensiva. Quanto alla quarantena, le persone in isolamento domiciliare sono 701 (-60), mentre sempre alla stessa data risultano 17.922 (+90) persone uscite dall’isolamento. Il totale dei tamponi effettuati, con i 551 delle ultime 24 ore, sale a 47.474.