Coronavirus e fase 2, decreto Rilancio: ecco cosa prevede il Superbonus del 110% per le ristrutturazioni edili

Il nuovo decreto sulla fase 2 dell'emergenza Coronavirus che il governo Conte si appresta a varare includerà il superbonus del 110% in favore di chi effettuerà lavori edili di efficientamento energetico e adeguamento antisismico. I cittadini che faranno questo genere di interventi negli edifici di proprietà potrà beneficiare di una detrazione superiore alle somme spese o lo sconto totale in fattura, cedendo il credito di imposta alle aziende che a loro volta potranno cederlo a loro volta a fornitori o istituti bancari. "Esprimo grande soddisfazione - commenta il sottosegretario alla Presidenza del consiglio, Riccardo Fraccaro - per il lavoro portato a termine sul Superbonus al 110% che verrà approvato con il decreto legge sul rilancio. Grazie al Super ecobonus e al super sismabonus sarà possibile stimolare in maniera decisa la crescita sostenibile tutelando ambiente e territorio. Una misura fondamentale per affrontare questa fase economica legata al Coronavirus e l’emergenza ambientale sempre più impellente".