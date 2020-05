Coronavirus e fase 2, nuovo decreto: ecco cosa prevede e a chi spetterà il Reddito di emergenza

Del nuovo decreto per l'emergenza Coronavirus da 55 miliardi farà parte anche il provvedimento che istituirà il cosidetto Rem, Reddito di emergenza, previsto per chi ha un reddito Isee inferiore a 15mila euro e un patrimonio non superiore a 10mila euro. Il sussidio, che oscillerà fra i 400 e gli 800 euro, verrà corrisposto in due tranche e non potrà essere cumulato con Reddito di cittadinanza. Allo studio del governo c'è l'innalzamento delle soglie di accesso al beneficio, che nel caso di presenza nel nucleo familiare di figli disabili potrebbero salire. I destinatari sono le famiglie che per effetto della pandemia sono venute a trovarsi in difficoltà.