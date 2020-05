Coronavirus e fase 2, nel nuovo decreto raddoppio del bonus babysitter da 600 a 1.200 euro

Di rinvio in rinvio, il governo sta mettendo a punto e limando le norme del prossimo decreto per l'emergenza Coronavirus. Un provvedimento da 55 miliardi, che ricalcherà le linee adottate finora, in alcuni casi rifinanziando la misura, in altri incrementando ulteriormente il sussidio. E' il caso, quest'ultimo, che determinerà il passaggio da 600 a 1.200 euro del bonus per le babysitter. Il voucher potrà essere speso dai genitori anche per l'iscrizione dei figli ai centri estivi. Della stessa misura farà parte anche la conferma del congedo parentale, pagato fino al 50% e fino al 31 luglio a chi ha figli fino a 12 anni per un periodo massimo di 30 giorni.