Emergenza Coronavirus, il ministro Gualtieri: "Abboneremo saldo e acconto Irap"

L'annuncio l'ha dato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel corso di 'Che tempo che fa', programma di Rai2 di domenica 10 maggio.

"Per dare un maggiore aiuto alle imprese abbiamo deciso di abbonare il saldo e l'acconto dell'Irap. Ci saranno ristori a fondo perduto per le pmi con 5 mln di fatturato", che saranno dati "con un bonifico da parte dell'Agenzia delle Entrate", spiega ancora il ministro ricordando anche le norme che consentono un incentivo fiscale a sostegno della ricapitalizzazione delle pmi. Inoltre "nel dl Rilancio ci saranno 12 mld per saldare i crediti che le imprese vantano verso la Pa".

In questa fase "non si può lasciare la mano invisibile del mercato. Lo Stato interverrà con le sue risorse" sottolinea il ministro dell'Economia, spiegando l'impianto del dl Rilancio a sostegno del sistema produttivo che il governo si prepara a varare.

"Siamo pronti ad aiutare le imprese a ripartire per reggere questa sfida straordinaria - dice Gualtieri - E per quelli che non ce la fanno a pagare le bollette introdurremo esenzioni dagli oneri di sistema, cioè di quella parte della bolletta non indifferente dal punto di vista del costo e che non è legata al consumo".