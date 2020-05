Andreina Giornelli ce l'ha fatta. Ha sconfitto il Coronavirus dopo aver lottato giorni in ospedale a Città di Castello. Siamo nel pieno della Fase 2 e la signora Andreina Giornelli lancia un appello a non abbassare la guardia, “perché il virus, cattivo e imprevedibile, può sempre colpire quando uno meno se lo aspetta. E sono dolori. Credetemi”. Andreina Giornelli vive ad Umbertide, racconta la sua esperienza per invitare tutti a non abbassare la guardia nemmeno nella fase 2 "perchè con il Covid non si scherza".

