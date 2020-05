Coronavirus in Italia, il bollettino: solo 802 nuovi positivi. Scende ancora il numero di morti: 165

Il bollettino della Protezione Civile di domenica 10 maggio riguardo l'emergenza Coronavirus. Nelle ultime ventiquattro ore si registrano 165 morti, mai così poche dal 9 marzo, e 802 nuovi contagi (dato mai così basso dal 6 marzo e 282 sono nella sola Lombardia). Insomma l'Italia è tornata alle cifre della settimana in cui fu deciso il lockdown.

In terapia intensiva si trovano a oggi 1.027 persone (7 meno di sabato). Sono ancora ricoverate con sintomi 13.618 persone (216 meno di sabato). In isolamento domiciliare 68.679 persone (-1.295). Il totale dei decessi è 30.560, i guariti invece 105.186 (+2.155). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 64,4 tamponi fatti: 1,6%. Negli ultimi tre giorni questo valore è stato in media del 2%. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia è 219.070.

