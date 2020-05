Coronavirus e fase 2, Chiara Lungarotti: “Cantine e turismo pronti a ripartire ma servono certezze”

Da una parte le certezze scandite dalle stagioni e dai lavori da fare nei campi e nelle vigne, dall’altra tutte le incognite rappresentate dalla gestione da parte del governo dell’emergenza Coronavirus e della controversa fase 2: debbono sopravvivere fra questi due fuochi, anche in Umbria, gli imprenditori del settore agricolo e in particolare i produttori di vino. E’ emblematica la testimonianza di Chiara Lungarotti, amministratore delegato Gruppo Lungarotti che ha il proprio quartier generale sulle colline di Torgiano, dove il padre Giorgio diede vita negli anni Sessanta a un’azienda che concepisce la produzione di vino e olio come strumenti di promozione turistica. “La situazione che stiamo vivendo è preoccupante - confessa Chiara - visto che la pressoché totale paralisi del settore Horeca (hotel, ristoranti, enoteche e bar - ndr.) ha determinato di conseguenza il blocco di gran parte della nostra attività. Chi rifornisce la grande distribuzione o è presente sull’on line riesce a limitare i danni, ma sempre di danni parliamo. E la perdurante assenza di certezze in fatto di tempi e di normative non fa altro che aggravare la situazione”.

Al termine della filiera delle responsabilità finisce col figurare chi è chiamato a gestire l’emergenza perché, come spiega Lungarotti, “non possiamo continuare a non avere chiarezza sulle opportunità a disposizione per il futuro”. “Il fatto è - spiega - che finora abbiamo ascoltato quasi esclusivamente a programmi che, se non vengono seguiti dai fatti, sono destinati a rimanere degli annunci. Ciò che sta mancando è la tempestività degli interventi con il risultato che Paesi come la Germania, meglio organizzati di noi, sono già pronti a ripartire”.

Una situazione tutt’altro che esaltante, tanto più per chè deve viverla dall’Umbria, regione nel ristretto novero dei territori con i dati meno drammatici quanto a diffusione del contagio. “Da noi l’emergenza è stata gestita bene - analizza Chiara - e i rischi che potevano essere connessi a un’età media della popolazione fra le più alte d’Italia non hanno generato criticità pesanti. Nonostante questo, però, ci troviamo a dover aspettare per capire su quali basi le nostre aziende potranno continuare a esistere e operare con successo, come accadeva prima del lockdown. Il nodo centrale resta la riapertura delle attività legate ai nostri canali principali di distribuzione”.

Stare con le mani in mano non è da imprenditore e l’amarezza di non poter avere riferimenti certi si coglie benissimo dalle parole della manager torgianese. Quanto a certezze, ne mancano anche per il turismo, l’altro settore in cui opera il gruppo Lungarotti. Qui, però, i punti fermi su cui puntare ci sono. L’elenco che Chiara è ricco: “L’Umbria, la qualità del suo stile di vita, la salubrità dei luoghi, la ricchezza storico-culturale e le eccellenze dell’agroalimentare. Risorse, queste, che ben si sposano con l’enoturismo, il turismo del vino, che è un’autentica miniera di opportunità perché il vino racconta la nostra storia”.

Mauro Barzagna