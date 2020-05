Scuola, viceministra Ascani: "Elementari e medie in classe, una parte di lezioni a distanza per le superiori"

La viceministra dell'Istruzione, Anna Ascani, ha parlato del ritorno a scuola a settembre per studenti e insegnanti dopo l'emergenza Coronavirus, vissuta quest'anno nella nuova condizione di aule vuote e lezioni a distanza. Ascani, a Sky Tg24, ha detto che insieme al comitato stiamo si stanno prevedendo tre differenti scenari a seconda dell’andamento dell’epidemia. "Tutti questi scenari - ha spiegato la viceministra - tengono conto che gli ordini di scuola non sono tutti uguali, in particolare i bambini più piccoli hanno assolutamente bisogno di recuperare una relazione in presenza. Quindi nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, tradotto elementari e medie, noi immaginiamo di poter avere la scuola in presenza. Naturalmente riducendo i gruppi classe, quindi per esempio facendo in modo che una classe sia divisa in due, ma moltiplicando le attività che si fanno, aggiungendo, cioè, ai curricula tradizionali più musica, arte, sport, creatività digitale e laboratori. Utilizzando per questo altri spazi che stiamo individuando insieme agli enti locali".

Per gli alunni un po' più grandi "prevediamo che una parte dell’attività sia comunque fatta in presenza, perché anche loro hanno bisogno di rientrare a scuola, però molto probabilmente in questo caso la didattica a distanza continuerà ad essere una parte del loro curriculum. L’attività in presenza sarà di meno rispetto al passato e sarà integrata con la didattica a distanza, che soprattutto nelle scuole secondarie di secondo grado ha funzionato meglio".