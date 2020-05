Fauci virologo di Trump in isolamento. E' entrato in contatto con membro staff della Casa Bianca infetto

Il massimo esperto americano di malattie infettive Anthony Fauci, membro della task force Usa contro il Covid-19 si è messo in isolamento dopo essere entrato in contatto con un membro dello staff della Casa Bianca risultato infetto. Fauci è risultato finora negativo al tampone e verrà regolarmente testato.

In quarantena sono anche Robert Redfield, direttore dei Centers for Disease Control and Prevention, e il commissario della Food and Drug Administration, Stephen Hahn.

Il direttore dell'Istituto nazionale di allergie e malattie infettive Usa - è uno dei volti più importanti della task force sul coronavirus del presidente degli Stati Uniti Donald Trump - ha quindi spiegato che lavorerà da casa per 14 giorni e indosserà una mascherina durante la quarantena. Risale a giovedì scorso la comunicazione della Casa Bianca che informava di un membro dello staff risultato positivo al virus, sottolineando nel contempo come Trump fosse invece risultato negativo ai test e in buona salute. Del giorno seguente, venerdì, la notizia della positività al coronavirus dell'addetto stampa del vicepresidente Usa Mike Pence.