Coronavirus, oltre 4 milioni di contagiati e 279mila morti nel mondo. In autoisolamento il virologo Fauci

Mentre in Italia i dati sul contagio da Coronavirus seguono un trend in costante calo, il Covid 19 continua a diffondersi e a mietere vittime nel resto del mondo. Secondo quanto emerge dalle rilevazioni della Johns Hopkins University alle 9 di domenica 10 maggio 2020, sono oltre 4 milioni i casi positivi confermati dall'inizio della pandemia. Nello specifico, parliamo di 4.025.140 contagiati con 279.329 morti. Gli Stati Uniti si confermano il Paese più colpito, seguiti da Spagna, Italia e Regno Unito.

E proprio dagli Usa arriva la notizia che Anthony Fauci, il massimo esperto americano di malattie infettive e membro della task force del presidente Donald Trump contro il Covid 19, si è messo in isolamento dopo essere entrato in contatto con un membro dello staff della Casa Bianca risultato infetto. Fauci è risultato finora negativo al tampone e verrà regolarmente testato. In quarantena sono anche Robert Redfield, direttore dei Centers for Disease Control and Prevention, e il commissario della Food and Drug Administration, Stephen Hahn.