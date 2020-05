Coronavirus, il bilancio in Umbria: c'è un solo nuovo caso positivo su 1.351 tamponi, ricoveri ancora in calo

Il trend del contagio da Cornavirus in Umbria continua a fornire quotidianamente notizie rassicuranti. La conferma arriva dal bollettino diffuso dalla Regione, aggiornato alle 8 di sabato 9 maggio 2020. Il dato più confortante è senza dubbio quello relativo ai nuovi casi di positivà: a fronte dei 1.351 tamponi effettuati nella giornata di venerdì 8 (LEGGI I DATI) è stato infatti registrato un solo nuovo positivo, mentre è in calo ulteriore il numero degli attualmente positivi (160), che scende di 20 unità.

Di pari passo procede l'alleggerimento della pressione su ospedali e reparti di terapia intensiva: nelle strutture sanitarie dell'Umbria si contano solo 51 ricoveri per Covid 19 e i pazienti in rianimazione restano 6, senza incremento nelle ultime 24 ore.

Dal resoconto della Regione emerge anche che i guariti dall'inizio della pandemia sono 1.176, con un aumento di 21 unità, mentre il numero dei morti resta invariato a quota 71.

Le persone in isolamento domiciliare sono 763 (+5), sempre alla stessa data risultano 17.663 (+332) persone uscite dalla quarantena. Il totale dei tamponi effettuati, con i 1.351 delle ultime 24 ore, è salito a 45.574.