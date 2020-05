Coronavirus e scuola, ecco come si svolgeranno gli esami di maturità e di terza media

Sono state definite le modalità in cui si svolgeranno gli esami di terza media e gli esami di maturità per l'anno scolastico 2019-2020, segnato in maniera indelebile dall'emergenza Coronavirus. A giorni verrà pubblicata l'ordinanza da parte del ministero dell'Istruzione. e attesissima da tutto il mondo della scuola.

VALUTAZIONE FINALE

Gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a 6 in una o più discipline. Le insufficienze compariranno nelle pagelle e gli studenti che non avranno raggiunto il 6 è previsto un piano di lezioni di recupero nella prima parte di settembre.

ESAMI DI TERZA MEDIA

Gli studenti saranno valutati attraverso lo scrutinio finale che terrà conto anche di una tesina da consegnare prima del termine delle lezioni, il cui argomento sarà concordato con i professori. L'elaborato verrà presentato oralmente e in modalità telematica.

ESAMI DI MATURITA'

L'inizio è previsto alle 8,30 del 17 giugno e prevederà solo un colloquio orale. I crediti di accesso e il voto finale si baseranno sul percorso realmente fatto dagli studenti. Per dare il giusto peso al percorso scolastico, il credito del triennio finale viene rivisto e aumentato: potrà valere fino a 60 punti, anziché 40, come prima dell’emergenza. Al colloquio orale si potranno conseguire fino a 40 punti. Il voto massimo finale possibile resta 100/100. Si potrà ottenere la lode, come ogni anno. I crediti del triennio finale di studi saranno ricalibrati secondo le tabelle che saranno allegate all’ordinanza ministeriale. L’anno in corso avrà un peso fino a 22 crediti.

La prova orale si svolgerà in presenza (a meno che le condizioni epidemiologiche non lo consentano e con specifiche deroghe per casi particolari) davanti a una commissione composta da 6 membri interni e un Presidente esterno, in modo che gli studenti possano essere valutati dai docenti che conoscono il loro percorso di studio.