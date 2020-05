Fase 2, Navigli quasi deserti dopo l'ultimatum del sindaco di Milano, Sala Video

A Milano i Navigli sono diversi dalla giornata di ieri, giovedì 7 maggio. Stasera sono tornati a essere praticamente deserti dopo il clamore che hanno suscitato per tutta la giornata le immagini di numerose persone presenti nella giornata di giovedì e l'ultimatum arrivato dal sindaco Sala (ha minacciato una nuova chiusura e annunciato più controlli) in mattinata che ha minacciato nuove chiusure. Nel tardo pomeriggio dell'8 maggio lungo le rive dei canali era sono presenti pochi passanti e auto della polizia municipale, in un'atmosfera non diversa da quella degli ultimi due mesi di lockdown (guarda qui il video di oggi).