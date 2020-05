Coronavirus, giornalista cinese rivela: "Covid-19 negli Usa prima dell'annuncio ufficiale"

"Un numero crescente di prove" suggerisce che il Coronavirus sia "apparso negli Stati Uniti ben prima dell'annuncio ufficiale e per la Casa Bianca scaricare la responsabilità sulla Cina non potrà servire a compensare i propri errori, per non parlare della perdita di tempo e delle vite perse". Lo dice all'Adnkronos il giornalista del China Media Group, Liu Pai, commentando le accuse di mancanza di trasparenza mosse dall'amministrazione americana a Pechino che hanno riacceso le tensioni tra i due Paesi.

"Le accuse di Washington non sono altro che un boomerang che sta danneggiando ulteriormente non solo gli Stati Uniti ma la fiducia reciproca con Pechino", sostiene il giornalista che in merito alle accuse americane riferisce "una serie di fatti: il 27 dicembre un medico di Wuhan ha riportato i primi tre casi di contagio sospetto del Covid-19; due giorni dopo, il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie e gli ospedali in loco hanno dato il via alle indagini epidemiologiche; il 3 gennaio, il governo cinese ha iniziato ad aggiornare la situazione all'Organizzazione mondiale della sanità e agli altri Paesi, ivi compresi gli stessi Stati Uniti; L'11 gennaio, la Cina ha condiviso le sequenze genetiche del nuovo coronavirus".