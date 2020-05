Sono sostanzialmente in linea con quelli dell'ultima settimana, i dati sulla diffusione del contagio da Coronavirus in Umbria, aggiornati alle 8 di venerdì 8 maggio 2020. Secondo il bollettino diffuso dalla Regione, nelle ultime 24 ore è stato riscontrato un solo nuovo caso positivo su 1.435 tamponi effettuati. Il dato sui contagi segnala un totale di 1.406 positivi dall'inizio della pandemia da Covid 19, mentre il numero degli attualmente positivi è ulteriormente sceso, attestandosi a quota 180 (-15 rispetto a giovedì 7).

Per ciò che riguarda il computo dei guariti, se ne contano complessivamente 1.155 con un aumento di 15 nell'ultima giornata; risultano 61 clinicamente guariti (+7) mentre è cresciuto di una unità il numero dei morti, che ora sono 71.

Dei 180 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 53 (-3); in calo i malati in terapia intensiva, che ormai sono soltanto 6 con una diminuzione di 3 persone rispetto al giorno precedente. In isolamento domiciliare restano 758 umbri (-11), mentre dall'inizio dell'emergenza si contano 17.331 persone (+327) che sono uscite dall’isolamento. Il dato complessivo sui tamponi effettuati sale a 44.223.