Agorà, Massimo Galli in diretta tv sulle immagini della folla ai Navigli: "Responsabilità o saranno guai"

Massimo Galli, direttore Malattie Infettive - Ospedale Sacco (Milano), uno dei maggiori esperti sul Coronavirus, è stato ospite ad Agorà questa mattina venerdì 8 maggio 2020, programma di Rai 3.

"Alcuni dei nuovi casi positivi sono la coda dell'epidemia, nel senso che tanta gente sta riuscendo solo adesso a ottenere un tampone dopo tempo che lo chiedeva", afferma il professore che parla in diretta televisiva mentre dietro di lui scorrono le immagini di una Milano piuttosto affollata nella fase 2.

"Se non passa la cultura della responsabilità passeremo dei guai", dice poi commentando le immagini dei Navigli pieni di persone.

"Il virus non si è affievolito, servirebbero evidenze molecolari per affermarlo. La verità è che le persone più fragili si sono messe in sicurezza chiudendosi in casa", ha aggiunto Massimo Galli.