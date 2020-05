Coronavirus, chiuse le pratiche per la cassa integrazione: Inps ha pagato solo il 20%

La Regione ha annunciato di aver concluso l’autorizzazione delle domande di cassa integrazione in deroga. Ma su 9.670 domande, Inps dice che ne sono arrivate solo 6.408. E i pagamenti si riducono a 1.899. Il 20%.

“Si sono concluse le attività istruttorie della richiesta di cassa integrazione in deroga di competenza della Regione Umbria”, ha fatto sapere l’assessore allo sviluppo economico, Michele Fioroni. “Alla data di del 6 maggio” prosegue l’assessore “delle 9.670 richieste inoltrate sono state oggetto di provvedimenti amministrativi di Arpal Umbria 8.930 posizioni pari al 92 per cento del totale di cui 8.436 autorizzate ed inviate ad Inps e 494 dinieghi”. Delle 740 domande rimanenti, tutte già esaminate, per 595 è stato adottato un provvedimento di rigetto in quanto relative a doppi invii o comunque non autorizzabili. Le ulteriori 145 richieste sono state autorizzate ieri “o non appena perverranno le integrazioni istruttorie necessarie da parte di Inps”. Sono stati ammessi a fruire degli ammortizzatori sociali in deroga 21.579 lavoratori dipendenti per un impegno di risorse complessivo pari a 38.982.000 euro. La cifra complessiva però supera i 41 milioni. Già, ma quanti lavoratori hanno già preso i soldi? Secondo i dati forniti da Inps al 6 maggio sono state 6.408 le domande inviate dalla Regione, di cui 4.812 autorizzate (nuovamente) dall’Istituto di previdenza sociale. Sono 3.864 i beneficiari pagati per 1.899 domande. La Regione Umbria assicura di aver fatto il possibile. “Si tratta di un’attività”, ha detto Fioroni, “che ha impegnato le strutture di Arpa che ha dedicato e formato uno specifico team di professionalità per rispondere in tempi adeguati all’emergenza che ha interessato migliaia di imprese e decine di migliaia di lavoratori”. Secondo la Cgil la stima dei lavori umbri in cassa integrazione è di 60 mila. Ieri il presidente dell’Emilia Romagna e capofila dei governatori, Stefano Bonaccini ha rintuzzato l’Inps spiegando che i rallentamenti nei pagamenti non sono imputabili alle Regioni. “La competenza della Regione sugli ammortizzatori sociali è riferita esclusivamente alla cassa integrazione in deroga, e l ’auspicio” ha concluso l’assessore Fioroni “è che questo strumento possa essere di supporto nella fase di transizione che dovrebbe accompagnare il sistema economico regionale verso la riapertura delle attività e la ripresa economica. A tale scopo, insieme alle altre Regioni, abbiamo richiesto ulteriori risorse anche per la cassa integrazione in deroga e questa mattina incontreremo il ministro del lavoro Nunzia Catalfo”.