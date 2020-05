Coronavirus, piano infanzia in arrivo: linee guida entro la fine della settimana

Si è svolta la seconda riunione in videoconferenza del tavolo per il #PianoInfanzia, convocata dalla ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti in accordo con i ministri dell’Istruzione, Lucia Azzolina, del Lavoro, Nunzia Catalfo, delle Politiche giovanili e dello Sport, Vincenzo Spadafora e la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa.

All’ordine del giorno, la definizione delle linee guida per la realizzazione di attività educative rivolte all’infanzia e all’adolescenza, dalla fascia 0-6 ai centri estivi. Il tavolo si è accordato sulla decisione di affinare nelle prossime ore la bozza di lavoro già elaborata, in modo da poter presentare entro la settimana il testo delle linee guida al Comitato tecnico-scientifico, con il quale i Ministri coinvolti avvieranno da subito un’interlocuzione. «Quello che serve - spiega la ministra Bonetti - è mettere in campo un gioco di squadra tra governo, enti locali, terzo settore, volontariato. Lo stiamo facendo con grande spirito di collaborazione e sono fiduciosa che potremo offrire nel più breve tempo possibile occasioni e opportunità di educazione per i bambini e i ragazzi, da costruire nella massima tutela della loro sicurezza e pensando al pieno sostegno delle loro famiglie. Per questi servizi stanzierò tutte le risorse aggiuntive che saranno messe a disposizione», conclude.

Leggi anche: Conte valuta riaperture asili in via sperimentale.