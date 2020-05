Coronavirus in Italia, oltre 3mila guariti. Meno di 90mila le persone attualmente positive

Il bollettino della Protezione civile di giovedì 7 maggio sull'emergenza Coronavirus: i casi totali diventano 215.858. Nelle ultime ventiquattro ore sono morte altre 274 persone. Le guarite sono 96.276 in totale, 3.031 in più rispetto a mercoledì. Cala ancora il numero degli attualmente positivi: sono 89.624, quasi duemila in meno. Dei 1.401 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 720 nuovi positivi (il 51,3% dei nuovi contagi). Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 1.904 unità. Questi due dati vanno sempre analizzati considerando il fatto che sono strettamente collegati al numero di tamponi fatti (oggi 70.359 tamponi).

