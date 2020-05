Migliorano costantemente i dati relativi all'emergenza Coronavirus in Umbria. Alle 8 di mercoledì 7 maggio 2020, secondo quanto riferisce il bollettino diffuso dalla Regione è stato registrato un solo nuovo caso positivo su 1.460 tamponi effettuati e non ci sono più malati ricoverati in terapia intensiva.

Il quadro complessivo della diffusione del Covid 19 in Umbria quantifica in 1.405 le persone che, dall'inizio della pandemia, sono risultate positive, mentre gli attualmente positivi sono 195 con una diminuzione di 195 unità nelle ultime 24 ore.

Aumenta costantemente anche il numero dei pazienti guariti: in totale sono 1.140 con un aumento di 21 unità. In crescita anche il riscontro dei clinicamente guariti: 54 (+10); invariato il numero dei morti, fermo a 70. Dei 195 pazienti positivi sono ancora ricoverati in 56 (-8), nove dei quali (dato invariato) sono in terapia intensiva.

Per ciò che riguarda la quarantena, le persone in isolamento domiciliare sono 769 (-7), mentre complessivamente si contano 17.004 umbri (+235) usciti dall’isolamento. Il totale dei tamponi effettuati, con i 1.460 delle ultime 24 ore, sale a 42.788.