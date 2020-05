Coronavirus e fase 2, ecco come funziona il superbonus del 110% previsto per le ristrutturazioni edilizie

E' destinato a rilanciare in maniera clamorosa il settore dell'edilizia e più in generale quello della ristrutturazione degli immobili, il superbonus del 110% che verrà previsto del Decreto maggio della fase 2 dell'emergenza Coronavirus. "Si provvede a incrementare al 110% - si legge nella bozza del provvedimento - l'aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici con riferimento alle spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nonché di interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici effettuati dall'1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021".

In pratica, il superbonus al 110% sarà attivo per le ristrutturazioni di immobili da adeguare alla normativa antisismica, oppure per lavori connessi al cosidetto efficientamento energetico. Si tradurrà in una riqualificazione sismica o energetica degli edifici praticamente gratuita, grazie a un credito d'imposta del 110% alle imprese che faranno i lavori, lavori che andranno realizzati tra il primo luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. La norma vale anche per le facciate dei palazzi, che potranno essere rimessi a nuovo praticamente gratis.

Cosa accadrà nel concreto viene spiegato sempre nella bozza sulla quale il governo sta lavorando: Nella nota lo si spiega con un esempio concreto: "Se una famiglia effettuerà lavori sulla propria abitazione che ricadono nell'ambito degli interventi previsti dal decreto per un importo pari a 1.000 euro, riceverà al momento della dichiarazione dei redditi una detrazione pari al 110% del costo dei lavori (in questo caso quindi 1.100 euro), che potrà usare in compensazione in cinque quote annuali di pari importo. Mettendo in sicurezza il proprio edificio da un punto di vista sismico, ad esempio, con dei lavori di un valore complessivo pari a 1.000 euro, si riceverà dallo Stato una detrazione pari a 1.100 euro". La detrazione potrà essere ceduta anche all'azienda che effettuerà la ristrutturazione.