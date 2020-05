Coronavirus, 160 estetiste umbre scrivono a Conte: "Riaprire subito o rischio chiusura"

“Dobbiamo riaprire ne va della nostra sopravvivenza: possiamo farlo, in sicurezza. Il periodo dell’anno in cui facciamo la gran parte del nostro fatturato si concentra in primavera”, spiega Chiara de Meo, imprenditrice nel settore estetico e portavoce del Gruppo estetiste titolari dell’Umbria, creato su Facebook, che comprende 160 titolari. E’ partita una lettera aperta alle istituzioni e in primis al governo per chiedere la riapertura “il prima possibile, chiedendo aiuti forti, mirati, attraverso una liquidità veloce, a fondo perduto, garantita al 100% dallo Stato, ma soprattutto certi, per poter ripartire dopo due mesi di inattività, o attraverso la richiesta di un blocco totale dei pagamenti per l’intero anno 2020”. Le previsioni non sono rosee, considerando che ad oggi “le utenze non sono state congelate”, è scritto nella missiva “e che stiamo continuando a pagare, che la cassa integrazione alle nostre dipendenti non è stata accreditata, che per molte di noi il bonus erogato dall’Inps ancora non è pervenuto”. Viene stimata una perdita di fatturato del 70% e da qui a un anno “solo il 50% delle imprese del settore riuscirà a resistere”.

Sul fronte norme igienico sanitarie, “ abbiamo da sempre lavorato in cabine singole, i nostri ambienti sono costantemente igienizzati con gli stessi presidi utilizzati in ospedale, le nostre clienti sono spogliate quando le trattiamo, e per noi è prassi normale sterilizzare tutti gli strumenti in autoclave, igienizzare tutti gli asciugamani utilizzati, lavarci costantemente le mani con saponi disinfettanti, utilizzare guanti e mascherine. Ma allora, perché il nostro settore dovrà necessariamente riaprire l’1 giugno, quando i fisioterapisti che hanno la stessa modalità di contatto con i pazienti sono già da diverso tempo attivi con il servizio domiciliare? Oppure i dentisti che svolgono il loro lavoro a distanza ravvicinata ed esercitano nella bocca, una delle sedi di contagio del virus?”, si interrogano le estetiste, che proprio per le “capillari misure igienico-sanitarie simil-mediche” richieste pretendono di essere assimilate alla categoria degli operatori sanitari, che con l’Iva dal 22% al 4%”. In coda, ma non per importanza, vengono chieste misure contro l’abusivismo. Che soprattutto sotto lockdown è stato dilagante, denunciano. “Un primo passo contro questa piaga è quello di vietare la vendita di materiali di consumo a tutti gli utenti privi di partita Iva”, è la richiesta delle 160 estetiste. In base al piano riaperture della Regione Umbria sottoposto al governo, nel cuore verde parrucchieri e estetiste potrebbero riaprire dall’11 maggio. Ma manca l’ok di Palazzo Chigi, anche se c'è stata un'apertura del premier Conte.