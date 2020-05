Coronavirus in Italia, il bilancio del 6 maggio: oltre 8mila guariti in un giorno. I morti risalgono: 369

Arrivano i dati del bollettino medico di oggi, mercoledì 6 maggio 2020 sul fronte del Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 369 morti nel Paese. Numero che torna a salire, soprattutto in Lombardia (222, da chiarire se c'è una recrudescenza di gravità dell'epidemia in regione). Si registrano registra 91.528 malati (attualmente positivi), mentre i casi totali, morti e guariti, sono 214.457. I guariti raggiungono quota 93.245, mentre martedì erano 85.231, con un incremento giornaliero di oltre 8.000. Dei 1.444 tamponi positivi rilevati nelle ultime 24 ore, la maggior parte sono in Lombardia, con 764 nuovi positivi (il 52,9% dei nuovi contagi).

