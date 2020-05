Coronavirus, a Fiumicino è arrivato lo smart helmet: controlla la temperatura corporea fino a 7 metri

L'aeroporto di Fiumicino è il primo scalo in Europa ad avere attivato una nuova misura di sorveglianza sanitaria: lo "Smart Helmet". Si tratta di un termoscanner portatile, a forma di elmetto, capace di consentire all'operatore che lo indossa di misurare la temperatura corporea delle persone in transito nelle aerostazioni fino ad una distanza di 7 metri. La procedura poi prevede che chi ha sintomi febbrili superiori a 37,5 sarà invitato a sottoporsi a un controllo medico. Uno strumento in più per cercare di viaggiare in sicurezza nell'aeroporto più importante d'Italia insieme a quello di Milano Malpensa.

Leggi anche: Bonus e incentivi per bici e monopattini.