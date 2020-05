A fronte dei 1.330 tamponi effettuati il giorno precedente, alle 8 di mercoledì 6 maggio 2020 si contano soltanto 4 nuovi casi di persone positive al Coronavirus in Umbria. Il dato arriva direttamente dall'aggiornamento quotidiano fornito dalla Regione, che fornisce anche altre indicazioni positivi sull'andamento del contagio. Nelle ultime 48 ore non si contano altri decessi, mentre il numero complessivo dei positivi al Covid 19 dall'inizio della pandemia si attesta a quota 1.404; gli attualmente positivi sono 215 (-5) con 44 clinicamente guariti (invariato) e 70 morti (invariato).

Continuano a ridursi, intanto, sia il numero dei ricoveri negli ospedali umbri (64 con una diminuzione di 3 unità), sia il numero dei malati nei reparti di terapia intensiva (9 con un calo di 2 unità). Per ciò che riguarda gli umbri in isolamento domiciliare, se ne contano 776 (+23), mentre sempre stessa data del 6 maggio risultano 16.769 (+292) persone uscite dalla quarantena. Il numero totale dei tamponi effettuati, grazie ai 1.330 delle ultime 24 ore, sale a 41.328.