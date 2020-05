Coronavirus e fase 2, ecco come cambieranno le vacanze al mare degli italiani

Vacanze al mare sì, ma indubbiamente diverse ai tempi del Coronavirus. L'ulteriore conferma è arrivata dalle parole del ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini, in audizione martedì 5 maggio al Senato. "Stiamo lavorando perché le vacanze in Italia si possano fare ma saranno vacanze diverse. Ho chiesto al comitato tecnico-scientifico di avere un protocollo di sicurezza per tutti i settori che riguardano il mio ministero dai teatri ai musei, dagli alberghi alle spiagge", ha detto Dario Franceschini. Ipotesi e scenari, questo è il tema di fondo che interessa una regione come l'Umbria, che potranno essere reali solo quando sarà possibile la mobilità fra regioni diverse anche per motivi non connessi a lavoro, urgenze e motivi di salute.

La prospettiva centrale è quella dell'organizzazione delle spiagge, per le quali comincia a esserci chiarezza per ciò che riguarda le regole di accesso. Ferma restando la presenza sistematica di gel igienizzanti e la disponibilità di guanti e mascherine, ci sarà la misurazione obbligatoria con termoscanner della temperatura dei clienti, che non dovrà superare i 37,5 gradi. Poi la firma di un'autocertificazione per dichiarare di non essere sottoposto a misure di quarantena, né di essere positivo al Covid 19. Altrettanto fondamentale la questione del distanziamento sociale per il quale si parla di 10 metri di distanza fra un ombrellone e l'altro.