Coronavirus, video della festa di compleanno al confine. Succede tra Veneto e Trentino

Compleanno al confine. Quello che hanno organizzato una mamma (Delma) e un figlio (Francesco) al confine tra Veneto e Trentino, a Pian delle Fugazze, tra le province di Vicenza e Trento. Un modo per vedersi dopo due mesi di isolamento pur rispettando le regole imposte dall'emergenza sanitaria legata al Coronavirus. E festeggiare così il compleanno. "Io preso un tavolino, lei ha portato una torta dalla pasticceria. Lei ha parcheggiato in Veneto e io in Trentino", racconta Francesco raccontando la simpatica iniziativa.

Guarda anche: Tempesta di sabbia nel Niger.

Guarda anche: Il compleanno di Serse Cosmi.

Guarda anche: Il compleanno di Ilary Blasi.