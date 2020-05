“Rispetto alla curva epidemica del Coronavirus, che grazie al cielo sta scendendo, la nostra è in continua crescita”. I poveri, in città, sono quadruplicati. Dalle 50 famiglie assistite ante Covid, si è passati alle 200 attuali. Insomma, non c’è fase 2 per la Caritas di Foligno che, giorno dopo giorno, vede aumentare le richieste di aiuto da parte dei cosiddetti “impoveriti dal Covid”. E ci sono anche tante figure nuove. Lo conferma direttamente il direttore della Caritas, Masciotti.

