Coronavirus, fase 2 e aiuti alle imprese: il premier Conte chiede "uno sforzo in più da sistema bancario"

Arriva direttamente dal presidente del consiglio, Giuseppe Conte, un ulteriore invito alle banche a supportare nel modo migliore la fase 2 dell'emergenza Coronavirus. L'appello è contenuto in un'intervista che il premier ha rilasciato al quotidiano online Affaritaliani.it, in cui riconosce che "la possibilità per le imprese di accedere velocemente e facilmente a forme di sostegno economico e di evitare problemi di liquidità è di capitale importanza".

Conte riconosce anche che la macchina degli aiuti non sempre ha funzionato al meglio. E' per questo che dice: "Siamo consapevoli di alcuni ritardi, in un quadro comunque di assoluta straordinarietá, ed è per questo che nel nuovo decreto economico ci siamo concentrati su meccanismi ancora più veloci e diretti di sostegno alle imprese. Occorre adesso anche uno sforzo in più da parte del sistema bancario per rendere più spedite le procedure ed è per questo che stiamo verificando con i vertici delle imprese bancarie lo stato di attuazione del Decreto liquidità". Le valutazioni del premier traggono spunto anche da più di una segnalazione e di una protesta, arrivata da piccoli imprenditori, artigiani e lavoratori autonomi, su intoppi, rallentamenti e tempistica tutt'altro che breve nell'erogazione degli aiuti economici. In molti avevano fatto notare che il rischio tangibile era quello dell'arrivo degli aiuti quando le aziende erano morte.