Coronavirus, Spadafora: "Farò di tutto per riaprire calcio ma deciderà il governo"

Il ministro Vincenzo Spadafora, al Corriere della Sera, ha parlato sulla possibilità di riaprire il calcio. "Rivestire una responsabilità istituzionale è diverso da fare solo politica. Tocca al governo decidere se ci sono le condizioni per riprendere. Poi come farlo, intendo con quale formula e calendario, lo stabilirà la Figc. Anche il calcio però deve vivere una nuova stagione, autoriformarsi, pensare di rivedere il proprio sistema, capire se è in linea con quel che accade nel Paese, deve rigenerarsi",

ha dichiarato il ministro. Il 18 maggio il prossimo step e poi "farò di tutto per ripartire. Se il governo sarà costretto, spero di no, a stabilire che non ci sono le condizioni il mio sforzo sarà duplice: limitare i danni economici per le società e sostenere tutto il mondo dello sport. Tra risorse ordinarie e straordinarie investiremo circa 1 miliardo per il settore nel suo complesso", ha aggiunto.