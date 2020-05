Coronavirus, le partite Iva umbre riconsegnano le chiavi al prefetto

di Alessandro Antonini

Hanno incontrato il prefetto, riconsegnando simbolicamente le chiavi dell’attività. Sono 130 partite Iva della provincia di Perugia che “rischiano di non riaprire” hanno spiegato i delegati Roberto Laurenzi e Stefano Luchetti. Ieri sono sono stati ricevuti intorno a mezzogiorno. “Il prefetto, Claudio Sgaraglia, ha predisposto una comunicazione al governo per esporre le nostre problematiche: è in pericolo la sussistenza nostra e delle nostre attività”, ha detto Laurenzi. .

“Dietro queste chiavi, ci sono imprese, famiglie e storie di ognuno di noi, di una popolazione che si è vista costretta ad umiliarsi dinanzi al mondo, che ne ha sempre riconosciuto il valore e le qualità, elemosinando quel minimo indispensabile necessario a garantire la propria sopravvivenza e che avrebbe dovuto essere compreso come prioritario obiettivo del Governo anche al fine primario di garantire la stabilità e tenuta del sistema economico-produttivo ed occupazionale nazionale”, hanno scritto i rappresentanti degli autonomi in una lunga lettera inviata in prefettura prima dell’incontro.

Delle iniziative auspicate “non c’è alcun riscontro nelle ultime azioni messe in campo dal Governo che, nella loro consecutio attuativa, costringerà alla chiusura una parte importante del tessuto economico-produttivo locale con tutte quelle conseguenze, anche dal punto di vista occupazionale, che genereranno ricadute particolarmente pesanti sull’intera società provinciale per lunghissimo tempo”, continuano Laurenzi e associati.

Da qui la richiesta a Sgaraglia di farsi “interprete di quel profondo malessere,

disperazione e drammatica situazione nella quale versano un sempre maggior numero di persone, famiglie ed imprese che, già oggi, non posseggono più i mezzi minimi di sussistenza e che, soprattutto non riescono a percepire alcun segnale d’impegno concreto dell’esecutivo per garantire il soddisfacimento dei basilari bisogni di sussistenza e sopravvivenza”.