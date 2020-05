Coronavirus, tabloid britannici: "La Regina Elisabetta pronta a lasciare il trono a Carlo a causa del virus"

La Regina Elisabetta sarebbe pronta a lasciare il trono al figlio, principe Carlo, se ci sarà un blocco prolungato a causa del Covid-19. L'indiscrezione viene sostenuta dai tabloid britannici in questo momento nel quale il Regno Unito viene travolto dall'emergenza pandemia.

Per approfondire leggi anche: Il libro di Harry e Meghan in arrivo

Secondo gli esperti, fino a quando non ci sarà un vaccino, difficilmente torneremo alla normalità, con gli over 70, categoria da sempre più esposta al rischio sanitario, che dovranno mantenere uno stile di vita più morigerato. Difficilmente la regina Elisabetta II potrà mantenere gli impegni pubblici come ha fatto fino a oggi. Secondo l'esperto reale Robert Jobson, la regina potrebbe considerare di dimettersi prima del compimento dei 95 anni, che ricorreranno il prossimo anno nel mese di aprile.

Secondo il quotidiano Express.uk, la rinuncia al titolo non è mai stata tra le opzioni di Elisabetta, ma il Covid ha stravolto tutto. Sua Maestà si trova nel Castello di Windsor, tutti gli impegni sono stati annullati fino a giugno: niente più uscite in pubblico, strette di mano e luoghi affollati. Per questo l'ipotesi abdicazione in favore di Carlo potrebbe essere sul tavolo, al vaglio dello staff reale. Secondo gli esperti sua Maestà potrebbe decidere di dare maggiori poteri al principe Carlo, al punto da non nominarlo di fatto re, ma formalmente dargli la carica di reggente della Corona.