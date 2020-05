Coronavirus, ricercatori olandesi trovano anticorpo monoclonale che blocca il virus

CALCIO

4 maggio 2014, il Perugia tornava in B: l'1-0 al Frosinone e il gol di Moscati. Foto e video

Sei anni fa il Perugia tornava in Serie B, nove anni dopo l'ultima partecipazione. In mezzo due fallimenti poi la rinascita dai dilettanti. Il 4 maggio 2014 in un Curi strapieno come mai più capitato in campionato nella storia recente del club (19.579 spettatori), il Grifo allenato da Andrea Camplone vinse 1-0 sul Frosinone grazie al gol di Marco Moscati e conquistò aritmeticamente il primo posto ...