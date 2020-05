Coronavirus, Giacomo Poretti malato insieme alla moglie: "Sono stato malissimo, ora il tampone è negativo"

Il Coronavirus ha colpito anche Giacomo Poretti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. "Sono tornato da una settimana bianca il 7 marzo. Il giorno dopo avevo dolori alle ossa e una profonda debolezza. Ho avuto 8 giorni di febbre altissima, come mai ho avuto nella vita..." ha confessato Giacomo Poretti in una intervista con Mario Calabresi per il Corriere della Sera. "Ora il tampone è negativo... voglio fare il test sierologico e sono disposto a donare il plasma", racconta l'attore.



"Mi sono letteralmente spaventato, ricordo che una mattina non sono riuscito nemmeno ad aprire la caffettiera per quanto ero debole...". Anche la moglie di Poretti, Daniela Cristofori si è ammalata, ha spiegato l'attore commentando come "le donne sono sempre più forti": "A lei la febbre è durata solo due giorni. Ha perso però olfatto e gusto...".