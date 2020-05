Coronavirus, in strada a festeggiare la fine della fase 1 con balli di gruppo ma l'emergenza non è finita

Gente in strada a festeggiare la fine della fase 1 con balli di gruppo e canti. Un video diventato subito virale e che in queste ore sta girando su Facebook postato da Giovanni Aurea in diversi gruppi del social network. Nel filmato si vedono persone che cantano e ballano, tutte con la mascherina in una via di Milano.

Molte le persone che si sono affacciate dai balconi partecipando alla felicità collettiva, davvero affrettata in considerazione che siamo ancora in piena emergenza Coronavirus (questa è la fase 2) e che tutte le misure vanno rispettate (distanze di sicurezza, no assembramenti ecc) per non ripiombare nell'incubo delle ultime settimane. (clicca qui e guarda il video).