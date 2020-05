Covid-19, Rezza (Iss) ironico: "Virus morirà a giugno? Magari, così faremo grande festa"

Getta acqua sul fuoco Giovanni Rezza, direttore dipartimento malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss). Rezza, in sostanza, smonta gli entusiasmi generati dalle affermazioni di alcuni suoi colleghi secondo i quali il Coronavirus morirà a giugno, con l'arrivo del caldo. "Se ci sono esperti stimati che hanno dono della preveggenza, benissimo. Se morirà a giugno faremo una grande festa", dice Rezza con ironia. E aggiunge: "Anche io vorrei che il Covid-19 scomparisse ma non credo questo sogno possa realizzarsi molto presto. Dobbiamo quindi raddoppiare, triplicare gli sforzi per arginarne la diffusione", commenta il direttore del dipartimento. Giugno, comunque, è vicino e non occorrerà aspettare molto per verificare l'attendibilità delle previsioni ottimistiche.