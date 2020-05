Coronavirus, Spallanzani: funzionano nei topi gli anticorpi generati dal vaccino italiano

Notizie incoraggianti dal fronte della ricerca per quanto riguarda il vaccino anti Coronavirus. L'amministratore delegato dell'istituto Spallanzani, Luigi Aurisicchio, ha confermato che "funzionano gli anticorpi generati nei topi dal vaccino italiano dell'azienda Takis". E' quanto emerso dai test eseguiti nel laboratorio di Virologia dello Spallanzani in cui si lavora per sopprimere il Covid 19 prima che produca danni sul corpo umano. Si tratta del massimo livello raggiunto in Italia nella ricerca del vaccino e questo incoraggia molto a proseguire su questa strada. In ogni caso, per i test sull'uomo occorrerà comunque aspettare dopo l'estate e quindi solo al termine di quel percorso sarà possibile tirare le somme.