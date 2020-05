Coronavirus, Azzolina: "A scuola classi alterne solo per studenti più grandi. Maturità, ordinanza in arrivo"

La fase 2 dell'emergenza Coronavirus porta con sé un graduale ritorno alla normalità che non prevede il mondo della scuola, ancora alle prese con le modalità del ritorno in aula a settembre. Tema centrale, questo, del quale è tornata a occuparsi la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina.

L’idea delle classi alterne per la scuola a settembre, sottolinea Azzolina in un’intervista al Fatto Quotidiano, è "un’ipotesi che riguarda i ragazzi più grandi, una fascia di età che non metterebbe in difficoltà le famiglie. Sulle tecnologie, abbiamo già investito 165 milioni di euro per la didattica a distanza, ora stiamo facendo una ricognizione per capire dove intervenire ancora. In 2 mesi abbiamo accelerato su digitale ed edilizia".

Per i più piccoli, aggiunge la ministra, "dovremo immaginare altri spazi oltre quelli tradizionali: la scuola potrà aprirsi al territorio. Sfruttare parchi, ville, teatri, spazi di associazioni e realtà che collaborano già con le scuole. Non significherà perdere di vista gli obiettivi educativi, ma andare oltre il perimetro degli edifici e immaginare una scuola nuova. Al Miur, un gruppo di altissimo livello guidato dal professor Patrizio Bianchi si sta riunendo notte e giorno e avremo a breve le prime proposte, modulate sulle diverse fasce di età e sulle specificità dei territori. Stiamo immaginando non solo come uscire dalla crisi ma anche come costruire una scuola migliore".

La ministra dell’Istruzione riguardo alla possibilità che l’anno possa iniziare senza abbastanza professori e con i supplenti, assicura che si sta lavorando «proprio per assumere i precari, già da settembre, con il concorso straordinario per la scuola secondaria. Per ciò che riguarda l'esame di maturità: "in settimana sarà pronta l’ordinanza con tutte le misure".