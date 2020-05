Coronavirus e fase 2, dal 4 maggio mascherine a 50 cent in 20mila punti vendita della grande distribuzione

Mascherine chirurgiche in vendita a 50 centesimi al netto dell’Iva, da lunedì 4 maggio 2020, in 20mila punti vendita della grande distribuzione, in base all’accordo siglato dal commissario all'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, con Confcommercio, Federdistribuzione e Conad. L’intesa siglata tra il Commissario e le grandi catene di distribuzione ha valore anche per tutti i commercianti italiani loro associati. Dopo l’accordo siglato con farmacie e parafarmacie per un totale di 30 mila punti vendita, l’accordo che fa arrivare le mascherine chirurgiche anche nelle grandi catene di distribuzione, nei prossimi giorni sarà formalizzato un accordo con la Federazione nazionale dei tabaccai. In questo modo saranno 100mila i punti vendita di mascherine chirurgiche in Italia, pari a uno ogni 600 abitanti.