Venerdì 8 maggio tornano fruibili le aree verdi, i parchi e i giardini pubblici presenti sul territorio comunale di Marsciano. "Restano invece chiuse le aree attrezzate ed i giochi per bambini, comprese quelle presenti all’interno dei parchi. Le modalità di accesso e utilizzo ai fini della sicurezza di tali spazi verdi saranno indicate con apposita segnaletica" si legge in una nota dell'amministrazione retta dal sindaco Francesca Mele. Riaperta nella giornata di lunedì 4 maggio invece l'area per lo sgambamento dei cani e gli operatori ambulanti, di alimentari, frutta e verdura, sono tornati a vendere i loro prodotti nella stessa giornata a Marsciano, collocandosi nella zona abitualmente occupata in occasione del tradizionale mercato del lunedì. Il mercato continua invece ad essere precluso alle altre categorie merceologiche di vendita come da normative per il contenimento del Coronavirus.